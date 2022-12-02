О боевой готовности американских войск сообщил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
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Если до сих пор американские военные находились в Литве с задачами ознакомления с обстановкой, проведение совместных учений, то сейчас развернуты такие подразделения, которые снабжены техникой для непосредственных боевых действий.
– сказал он.
Литва понимает все риски соседства с Россией
- Страна увеличила свои оборонные расходы до 2,5% ВВП. Также она развивает институты, помогающие армии.
- Еще летом Литва сообщила о создании инфраструктуры и других объектов НАТО. Речь уже не о сотнях, а о тысячах военных.
- Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений.
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