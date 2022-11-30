Литва выделила еще 13 миллионов евро для Украины

Часть средств будет потрачена, в частности, на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Сегодня литовское правительство утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины,

– написал он в своем Twitter.

По словам министра, эта сумма будет распределена следующим образом:

5 миллионов евро направят в фонд Всемирного банка в поддержку Украины;

направят в фонд Всемирного банка в поддержку Украины; 4 миллиона евро – на восстановление украинской энергетической инфраструктуры;

– на восстановление украинской энергетической инфраструктуры; 2 миллиона евро – в поддержку украинских беженцев в Молдове;

– в поддержку украинских беженцев в Молдове; 2 миллиона евро – на инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.

Военная помощь Украине: что нового

Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине миниатюрные высокоточные бомбы GLSDB, которые позволили бы нашим военным наносить удары по важным объектам в глубоком тылу врага – на расстояние более 150 километров. Боеприпасы GLSDB – это экспериментальная технология. Она была продемонстрирована в 2017 году и до сих пор находится на стадии несерийного производства.

Риши Сунак планирует раскрыть детали, какой будет военная помощь Украине от Британии в следующем году. Помощь либо оставят на том же уровне, либо увеличат. Поддержка Украины со стороны британского правительства осталась неизменной, несмотря на беспорядки последних месяцев, когда Бориса Джонсона в должности премьер-министра сменила Лиз Трасс, а затем Сунак.

Министры иностранных дел НАТО в ближайшее время обсудят возможность оказания долгосрочной поддержки Украине. Соответствующую тему поднимут на встрече в Бухаресте. На этой встрече министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по поводу нелетальной поддержки Украины. Отдельные члены Североатлантического союза также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины, главным образом, систем противовоздушной обороны.

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