Литва виділила ще 13 мільйонів євро для України

Частина коштів будуть витрачені, зокрема, на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

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Сьогодні литовський уряд затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України,

– написав він у своєму Twitter.

За словами міністра, ця сума буде розподілена наступним чином:

5 мільйонів євро спрямують до фонду Світового банку на підтримку України;

спрямують до фонду Світового банку на підтримку України; 4 мільйони євро – на відновлення української енергетичної інфраструктури;

– на відновлення української енергетичної інфраструктури; 2 мільйони євро — на підтримку українських біженців у Молдові;

— на підтримку українських біженців у Молдові; 2 мільйони євро — на ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.

Військова допомога Україні: що нового

Компанія Boeing запропонувала Пентагону постачати Україні мініатюрні високоточні бомби GLSDB, які дозволили б нашим військовим завдавати ударів по важливих об'єктах у глибокому тилу ворога – на відстань понад 150 кілометрів. Боєприпаси GLSDB – це експериментальна розробка. Вона була продемонстрована у 2017 році, і досі перебуває на стадії несерійного виробництва.

Ріші Сунак планує розкрити деталі, якою буде військова допомога Україні від Британії наступного року. Допомогу або залишать на тому ж рівні, або збільшать. Підтримка України з боку британського уряду залишилася незмінною, попри заворушення останніх місяців, коли Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра змінила Ліз Трасс, а потім Сунак.

Міністри закордонних справ НАТО найближчим часом обговорять можливість надання довгострокової підтримки Україні. Відповідну тему порушать на зустрічі в Бухаресті. На цій зустрічі міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові постачання військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони.

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