МАГАТЭ убеждает, что выброс никак не повлияет на экологию. Япония приняла план опустошения резервуаров еще в 2021 году.

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Процесс уже начался

Сливать воду с Фукусимы начали в 13:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени). Решение было принято в связи с тем, что резервуары АЭС должны заполниться уже к 2024 году. В настоящее время они вмещают 1,34 миллиона тонн жидкости.

Жидкость использовали для охлаждения расплавленного ядерного топлива. Воду обработали и удалили большинство радионуклидов, кроме трития. Японцы заявили, что его уровень в норме.

Правительство возьмет на себя полную ответственность, даже если на это понадобятся десятилетия,

– пообещал премьер-министр Фумио Кисида.

Глава Управления ядерного регулирования Японии заявил, что выброс является "значительным шагом вперед" к выводу из эксплуатации АЭС "Фукусима-Дайчи". Процесс выброса будет продолжаться около 30 лет.

МАГАТЭ заверило, что план сброса воды соответствует мировым стандартам безопасности. Они заявляют, что это повлияет на людей и окружающую среду.

Однако действия Японии вызвали беспокойство экологов, рыбаков и других стран. В частности, на фоне этих новостей Китай заявил о приостановке импорта морепродуктов из Японии. Поднебесная назвала действия страны "чрезвычайно эгоистическим и безответственным актом". Ограничения наложили на 10 японских префектур – сюда входят Токио и Фукусима.

Южная Корея заявила, что уважает результаты проверки МАГАТЭ, однако не поддерживает выброс жидкости в океан. Также беспокойство выловило агентство рыбаков на Филиппинах. Япония утвердила контроль уровня концентрации радиоактивных материалов в рыбе, выловленной в радиусе 10 км от электростанции.

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