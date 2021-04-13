Япония спустит тонны радиоактивной воды из "Фукусимы" в море
Япония одобрила план относительно того, чтобы спустить более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды в море. Сейчас она находится на территории разрушенной атомной электростанции "Фукусима".
Источник:BBC
Соответствующую воду использовали для охлаждения ядерного топлива. Сейчас ее обрабатывают в рамках сложного процесса фильтрации.
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Результатом процесса является удаление большинства радиоактивных элементов. Однако некоторые остаются, в частности тритий.
Воду хранят в резервуарах, но ожидают, что они будут заполнены до 2022 года. Сейчас в резервуарах хранят примерно 1,3 миллиона тонн воды.
По информации Токио, соответствующие работы планируют начать примерно через 2 года.
Какова реакция на инициативу по сбросу воды
В то же время против плана по сбросу воды в море выступили Китай и Южная Корея. Рыболовная промышленность страны также опасается, что потребители откажутся покупать продукцию из региона.
Против выпуска воды в океан против и экологические группы, "Гринпис" в частности.
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План поддержали в Международном агентстве по атомной энергии, где заявили, что выбросы подобны утилизации сточных вод на других заводах во всем мире.
Что известно о разрушенной "Фукусиме"
- 11 марта 2011 года в Японии случилась масштабная авария на АЭС "Фукусима-1".
- К соответствующей ситуации привело мощное землетрясение, из-за которого погибли примерно 16 тысяч человек, еще более 2 тысяч пропали без вести.
- Чтобы избежать влияния радиации, властям Японии пришлось эвакуировать примерно 200 тысяч человек.
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