Япония одобрила план относительно того, чтобы спустить более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды в море. Сейчас она находится на территории разрушенной атомной электростанции "Фукусима".

Соответствующую воду использовали для охлаждения ядерного топлива. Сейчас ее обрабатывают в рамках сложного процесса фильтрации.

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Результатом процесса является удаление большинства радиоактивных элементов. Однако некоторые остаются, в частности тритий.

Воду хранят в резервуарах, но ожидают, что они будут заполнены до 2022 года. Сейчас в резервуарах хранят примерно 1,3 миллиона тонн воды.

По информации Токио, соответствующие работы планируют начать примерно через 2 года.

Какова реакция на инициативу по сбросу воды

В то же время против плана по сбросу воды в море выступили Китай и Южная Корея. Рыболовная промышленность страны также опасается, что потребители откажутся покупать продукцию из региона.

Против выпуска воды в океан против и экологические группы, "Гринпис" в частности. ​​

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План поддержали в Международном агентстве по атомной энергии, где заявили, что выбросы подобны утилизации сточных вод на других заводах во всем мире.

Что известно о разрушенной "Фукусиме"