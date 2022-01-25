В то же время тех, кто уже находится на украинской территории, призвали использовать коммерческие рейсы, чтобы вернуться домой. Об этом сообщили в диппредставительстве Японии в Киеве.

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Эвакуацию дипломатов не планируют

Посольство Японии в настоящее время не планирует эвакуировать своих сотрудников или членов их семей,

– подчеркнули дипломаты.

В свою очередь МИД Украины проинформировало, что в нашем государстве 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. И только 4 из них решили эвакуировать дипломатов.

Остальные страны, а также ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО считают, что нет достаточных оснований для этого. Такая позиция и у тех, чьи посольства расположены в областях, граничащих с Россией.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Государственный департамент США согласовал эвакуацию своих дипломатов из Украины. Работники дипучреждений могут выехать из страны по желанию, их семьи – обязательно.

В украинском Министерстве иностранных дел такое решение назвали поспешным.

Кроме Соединенных Штатов, эвакуацию дипломатов начала и Великобритания. Там отмечают, что ситуация в Украине пока спокойная, поэтому консульства продолжат свою работу.

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