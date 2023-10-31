В частности, об этом сообщило Министерство обороны Японии. Отмечают, что инцидент произошел в 12:44 по местному времени.

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Неопределенный вертолет нарушил воздушное пространство Японии у побережья округа Немуро на острове Хоккайдо. Воздушные силы Японии подняли в небо истребитель самообороны для ответа и реагирования. Однако вертолет вошел в воздушное пространство Японии на очень короткое время,

– говорится в сообщении.

Япония подала Москве жесткий протест

Согласно маршруту полета, власти Японии сделали предположение, что это был российский самолет.

Минобороны страны объявило протест правительству России и продолжает анализировать цель полета и продолжает наблюдение за своим воздушным пространством.

Что известно о предыдущих инцидентах