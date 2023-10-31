В частности, об этом сообщило Министерство обороны Японии. Отмечают, что инцидент произошел в 12:44 по местному времени.
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Неопределенный вертолет нарушил воздушное пространство Японии у побережья округа Немуро на острове Хоккайдо. Воздушные силы Японии подняли в небо истребитель самообороны для ответа и реагирования. Однако вертолет вошел в воздушное пространство Японии на очень короткое время,
– говорится в сообщении.
Япония подала Москве жесткий протест
Согласно маршруту полета, власти Японии сделали предположение, что это был российский самолет.
Минобороны страны объявило протест правительству России и продолжает анализировать цель полета и продолжает наблюдение за своим воздушным пространством.
Что известно о предыдущих инцидентах
- Инцидент с российским самолетом над воздушным пространством Японии не первый. Подобное произошло в марте 2022 года, после того как Япония вместе с западными странами начала вводить экономические санкции против России в ответ на ее агрессию против Украины.
- Предыдущий раз инцидент произошел вблизи Курильских островов, на которые претендует Москва и Япония считает своими Северными территориями.
- Заметим, что в прошлом году Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными Россией.