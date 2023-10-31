Зокрема, про це повідомило Міністерство оборони Японії. Зазначають, що інцидент трапився о 12:44 за місцевим часом.

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Невизначений гелікоптер порушив повітряний простір Японії біля узбережжя округу Немуро на острові Хоккайдо. Повітряні сили Японії підняли в небо винищувач самооборони для реагування та відповіді. Однак гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії на дуже короткий час,

– ідеться в повідомленні.

Японія подала Москві жорсткий протест

Згідно з маршрутом польоту, влада Японії зробила припущення, що це був російський літак.

Міноборони країни оголосило протест уряду Росії, і продовжує аналізувати мету польоту та продовжує спостереження за своїм повітряним простором.

Що відомо про попередні інциденти