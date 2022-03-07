Япония обсуждает с США и ЕС запрет импорта нефти из России

Цивилизованный мир пытается наказать Россию за вторжение в Украину со всех сторон. Присоединилась к решительным шагам и Япония.

Страна обсуждает с США и ЕС запрет импорта нефти из России. Это при том, что страна-оккупант для нее является 5 по величине в поставке топлива.

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Что касается экономических санкций, то, оценивая влияние на международное сообщество, я считаю, что правительство должно тесно сотрудничать с ним. В том числе и со странами Группы семи, чтобы показать России, что такое возмущение и что ее вторжение в Украину будет иметь высокую цену,

– заявил премьер Японии Фумио Кисида.

По его словам, Япония имеет несколько вариантов санкций против России, которые обещают ввести. Но он не смог ответить, закроет ли она небо для российских самолетов.

Война в Украине пошатнула и ситуацию в Азии

Кисида заявил, что не стоит думать будто ситуация в нашем государстве повлияла только на Европу. Она также затронула Азию, которая хочет присоединиться к международному сообществу.

Он отметил, что Россия и Китай поддерживают тесные отношения. Но японское правительство "будет уделять пристальное внимание шагам двух стран, включая их внешнюю политику".

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