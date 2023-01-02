Отмечают, что Япония, как страна – глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину. Выступление Зеленского должно ознакомить лидеров "семерки" с состоянием текущей ситуации.

К теме "Мы привлечем Путина к ответственности": лидеры G7 выступили с общим заявлением

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.

В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении России.

Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Что этому предшествовало