Зазначають що Японія, як країна – голова Групи семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну. Виступ Зеленського має ознайомити лідерів "сімки" зі станом поточної ситуації.
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Для Токіо, як пише газета, координація дії G7 щодо України є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню.
У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо Росії.
Крім України для участі в саміті G7 планують також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.
Що цьому передувало
- 12 грудня відбулася зустріч у форматі G7, в якій взяв участь Володимир Зеленський. Він наголосив, що у 2023 році потрібно зробити три кроки для миру – йдеться про нову силу, міцність та дипломатію.
- Зеленський запропонував Росії почати виведення військ з України на Різдво. Ця пропозиція була розрахована на західних лідерів, мала на меті показати, що наша держава готова до мирних ініціатив, але на власних умовах.