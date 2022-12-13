Также на саммите лидеры G7 обсудили ряд вопросов, среди которых глобальные вызовы: война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность и так далее. А также прогресс, которого они добились во время председательства Германии в решении этих вопросов.

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Лидеры G7 выразили солидарность с Украиной

После саммита лидеры "Большой семерки" заявили, что в 2022 году они были сплочены как никогда перед лицом незаконной и ничем не оправданной и непровоцированной войны России против Украины. И такими же они будут оставаться "столько, сколько потребуется".

Также в заявлении лидеры G7 заявили, что полны решимости помочь Украине:

отремонтировать, восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру,

удовлетворить потребности в готовности к зиме,

поддерживать устойчивость граждан Украины,

удовлетворить срочные потребности в краткосрочном финансировании,

восстановить поврежденную россией инфраструктуру,

удовлетворить потребности в военном и оборонном оборудовании, сосредотачиваясь непосредственно на обеспечении системами ПВО и т.д.

Учитывая жизнеспособное послевоенное мирное урегулирование, мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной и заинтересованными странами и учреждениями относительно устойчивой безопасности и других обязательств, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию в соответствии со своими правами, закрепленными в Уставе ООН,

– говорится в заявлении.

Россия должна ответить за свои преступления

При этом партнеры Украины осудили действия России и тех, кто способствует ее войне против Украины. В частности, в речи упомянули атаки страны-агрессора на критическую и гражданскую инфраструктуру и назвали их военными преступлениями. Более того, они подчеркнули, что все эти преступления и зверства не могут быть безнаказанными.

Мы полны решимости, что Россия в итоге должна будет заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ее жестокой войной. Мы привлечем президента Путина и ответственных лиц к ответственности согласно международному праву,

– говорится в итоговом заявлении саммита G7.

Не обошли и ядерные угрозы Путина, которыми он так любит время от времени бросаться в сторону цивилизованного мира, и назвали их неприемлемыми. А также подчеркнули, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Сегодня нет доказательств того, что Россия желает мирно урегулировать войну. При том что она может это сделать немедленно, прекратив нападения на Украину и полностью выведя свои силы с территории нашего государства. Поэтому партнеры Украины остаются преданными скоординированным санкциям в ответ на агрессивную войну России. В том числе и намерениям отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

"Мы будем сохранять и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", – подчеркнули в G7.