Вот говорят: менталитет, менталитет, менталитет... Скажу так: иногда менталитет кардинально меняют целые страны. А мы?

Новый придуманный менталитет японцев

У японцев никогда в исторических традициях и культуре не было почитания старших, поклонения общине, стремления к совершенству и к высококачественной продукции.

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Более того, лейбл "сделано в Японии" раньше считался образцом низкопробной продукции, типа, "хуже некуда".

Наоборот, их символами всегда были беспощадные харакири, кровожадные ниндзя, бессердечные самураи и камикадзе.

Но после позорно проигранной Второй мировой войны они немножко поплакали и… сочли, что это тот самый момент, когда можно избавиться от своего прежнего отсталого менталитета.

Но сами они этого сделать не смогли.

Поэтому пригласили американских психологов (под руководством профессора Эдвардса Деминга), которые… придумали японцам новый менталитет. И за двадцать лет силой навязали его всему японскому народу.

И этот, ставший вдруг в один день благодушным (!) народ, в самом деле (!!), поверил (!!!), что он веками, типа, изготовлял идеально качественную продукцию и почитал старших. Не воинственный. Добрый. Целеустремленный.

Шутки шутками, но спустя двадцать лет японцы вырвались вперед по всем новейшим в мире разработкам, заполонив рынки лучшими в мире машинами и электроникой.

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К чему я клоню?

К тому, что в нашей стране взят курс… на законы. Типа, что как только мы создадим правовую базу и наваяем тысячу законов, так все и наладится.

Не наладится. Мы совершили роковую ошибку. Надо было брать курс на мораль и смену менталитета. Как бы пафосно это ни звучало.

Надо было (и надо сейчас) первым приоритетом поставить, sorry, выбивание из мозгов совковости и ватности.

И замещение их благородными чувствами сопричастности к быстрому улучшению жизни. Прогрессу и глобалистике. Тем более, нам уже точно известно, что такое энергия масс.

Я предвижу возгласы скептиков и депрессистов, что вот еще, нам мораль читать, когда у нас нет денег и война.

У японцев тоже не было денег и была война. И для того, чтобы у них возникли деньги и исчезла война, им пришлось полностью поменять свой мозг в той части, где расположен менталитет.

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Или вы думаете, что поменять депутатов и министров – это путь к свету? Это прежний путь во тьме. Свет находится в другом месте.

И, кстати, "совковость" японцев была гораздо глубже нашей.