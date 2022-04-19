Япония предоставит Украине костюмы для ядерной, биологической и химической защиты

Япония собирается передать Украине костюмы и маски для ядерной, биологической и химической защиты. Также хотят предоставить дроны для отпора российской агрессии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Японии. Украине передадут костюмы NBC, маски NBC и дроны.

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Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, потому Минобороны Японии будет продолжать максимальную поддержку "За Украину",

– говорится в сообщении.

Заметим, что Япония приняла новые санкции против России. 19 апреля ограничения вступили в силу. Японское правительство также утвердило запрет на импорт 38 товаров, а также заморозило активы 28 российских организаций.

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