Япония предоставит Украине костюмы для ядерной, биологической и химической защиты
19 апреля 2022 , 08:24Читати новину українською
Источник:Минобороны Японии
Япония собирается передать Украине костюмы и маски для ядерной, биологической и химической защиты. Также хотят предоставить дроны для отпора российской агрессии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Японии. Украине передадут костюмы NBC, маски NBC и дроны.
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Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, потому Минобороны Японии будет продолжать максимальную поддержку "За Украину",
– говорится в сообщении.
Заметим, что Япония приняла новые санкции против России. 19 апреля ограничения вступили в силу. Японское правительство также утвердило запрет на импорт 38 товаров, а также заморозило активы 28 российских организаций.
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