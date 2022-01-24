Япония призвала своих граждан покинуть Украину. В японском МИД сообщили, что к ним поступила информация об опасности, поэтому приняли решение рекомендовать отмену поездок.

Ведомство пересмотрело информацию об угрозах и подняло уровень опасности до третьего. Японцам советуют отменить запланированные поездки в Украину.

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Японцев призвали покинуть Украину

Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации,

– пишут СМИ со ссылкой на МИД.

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