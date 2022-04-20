Также Япония предоставит Украине спецоборудование, которое защитит от химического оружия. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида во время онлайн-встречи "Большой семерки" 19 апреля.

Обратите внимание Это может быть нашим последним обращением, – защитник Мариуполя просит у мировых лидеров помощи

Фумио Кисида заявил, что правительство Японии увеличит сумму кредитов, которые будут предоставлены Киеву, до 300 миллионов долларов со 100 миллионов долларов. Он отметил, что поддержка экономики Украины является "неотложной задачей".

Япония предоставит Украине дополнительное оборонное оборудование – защитные маски и одежду от химического оружия, а также коммерческие дроны для наблюдения.

Обратите внимание – США могут признать Россию страной-спонсором терроризма: видео