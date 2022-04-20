Також Японія надасть Україні спецобладнання, що захистить від хімічної зброї. Про це повідомив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час онлайн-зустрічі "Великої сімки" 109 квітня.

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Фуміо Кісіда заявив, що уряд Японії збільшить суму кредитів, які будуть надані Києву, до 300 мільйонів доларів зі 100 мільйонів доларів. Він зазначив, що підтримка економіки України є "невідкладним завданням".

Японія надасть Україні додаткове оборонне обладнання – захисні маски та одяг від хімічної зброї, а також комерційні дрони для спостереження.

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