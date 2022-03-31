У Японии появился шанс вернуть то, что ей принадлежит. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.
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У Японии есть шанс вернуть свою территорию
Страна вовсю проводит переговоры в парламенте о внесении в их дипломатическую Конституцию утверждения, что свою территорию нужно быстрее возвращать.
Японцы ведут себя очень храбро. Это шанс для Японии вернуть эту территорию. Пусть возвращают, мы им в этом поможем,
– подчеркнул Давидюк.
Напомним, что из-за санкций Россия обиделась на Японию и отказались от мирных переговоров о статусе Южных Курил.
Путин пытается отыграть победу
Поскольку у Владимира Путина нет военных побед в Украине, он пытается отыграть победу – присоединением ранее оккупированных территорий.
"То, что он хочет присоединить к России несколько территорий, это правда. Следующую избирательную каденцию он хочет объявить себя императором", – сказал политолог.