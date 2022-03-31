В Японії з'явився шанс повернути те, що їй належить. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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Японія має шанс повернути свою територію
Країна на повну проводить перемовини у парламенті про внесення до їхньої дипломатичної Конституції твердження, що свою територію потрібно швидше вертати.
Японці поводяться дуже хоробро. Це – шанс для Японії повернути цю територію. Нехай повертають, ми їм у цьому допоможемо,
– наголосив Давидюк.
Нагадаємо, що через санкції Росія образилась на Японію і відмовились від мирних перемовин про статус Південних Курил.
Путін намагається відіграти перемогу
Оскільки Володимир Путін не має воєнних перемог в Україні, він намагається відіграти перемогу – приєднанням раніше окупованих територій.
"Те, що він хоче доєднати до Росії кілька територій, це правда. Наступну виборчу каденцію він хоче оголосити себе імператором", – сказав політолог.