Япония вводит санкции против российского Центробанка Это подтвердил премьер-министр Фумио Кишида.

Кроме того, Япония наложит персональные санкции на Александра Лукашенко.

Кстати, Опасные действия, – премьер Японии отреагировал на ядерные угрозы Путина

После нападения России на Украину Япония ввела пакет санкций. В первую очередь речь идет о приостановлении выдачи виз россиянам, замораживании активов лиц, связанных с боевиками в Донецкой и Луганской областях, а также запрете на импорт и экспорт для 2 регионов.

Страна обещала ужесточать санкции, если ситуация будет ухудшаться.