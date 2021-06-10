Речь, в частности, о чартерных рейсах. Их не пропустят даже после соответствующих просьб.

Заметьте Новый Железный занавес: как одна выходка Лукашенко изменила авиацию Европы

Политик Кацунобу Като отметил, что Япония осуждает принудительную посадку самолета Ryanair. Като также отметил, что его страна требует немедленно освободить задержанного Романа Протасевича.

Поскольку риск повторения аналогичной ситуации нельзя исключать, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии,

– заявил Като.

Запрет полетов над Беларусью: главное