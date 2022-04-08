Япония запретила импорт российского угля и водки

Япония расширяет санкции против России и будет постепенно сокращать импорт российского угля и водки.

Об этом сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Также Япония замораживает активы Альфабанка и Сбербанка, а новые санкции приостановят новые инвестиции в Россию в соответствии с мерами, принятыми другими странами G7.

Конкретных сроков пока нет

В то же время Кисида не назвал конкретные сроки поэтапного отказа от импорта угля, заявив, что Япония использовала уголь в разных секторах.

Токио нужно будет учитывать все эти поля и каждую их ситуацию,

– добавил премьер-министр Японии.

Он также осудил действия России в Украине, назвав их непростимыми "военными преступлениями", нарушающими международные гуманитарные законы.

Мы будем применять мощные санкции, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, насилие и как можно скорее добиться прекращения огня и положить конец вторжению,

– сказал Кисида.

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