Япония запретила импорт российского угля и водки
Источник:CNN
Япония расширяет санкции против России и будет постепенно сокращать импорт российского угля и водки.
Об этом сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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Также Япония замораживает активы Альфабанка и Сбербанка, а новые санкции приостановят новые инвестиции в Россию в соответствии с мерами, принятыми другими странами G7.
Конкретных сроков пока нет
В то же время Кисида не назвал конкретные сроки поэтапного отказа от импорта угля, заявив, что Япония использовала уголь в разных секторах.
Токио нужно будет учитывать все эти поля и каждую их ситуацию,
– добавил премьер-министр Японии.
Он также осудил действия России в Украине, назвав их непростимыми "военными преступлениями", нарушающими международные гуманитарные законы.
Мы будем применять мощные санкции, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, насилие и как можно скорее добиться прекращения огня и положить конец вторжению,
– сказал Кисида.
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