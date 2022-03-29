Эмбарго относится также к ювелирным изделиям и произведениям искусства. Соответствующее решение было одобрено 29 марта во время заседания японского кабинета министров.

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Отмечается, что этот шаг направлен на усиление давления на олигархов, финансово поддерживающих Путина. США и члены ЕС уже приняли подобные меры.

Мы будем работать с международным сообществом, включая страны G7, для внедрения жестких санкций (против России – 24 канал),

– заявил глава Минэкономики Японии Коичи Хагиуда.