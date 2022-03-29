Ембарго стосується також ювелірних виробів і творів мистецтва. Відповідне рішення схвалили 29 березня під час засідання японського кабінету міністрів.

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Зазначається, що цей крок спрямований на посилення тиску на олігархів, які фінансово підтримують Путіна. США та члени ЄС вже вжили подібних заходів.

Ми будемо працювати з міжнародною спільнотою, включаючи країни G7, для впровадження жорстких санкцій (проти Росії – 24 канал),

– заявив глава Мінекономіки Японії Коічі Хагіуда.

Згідно з даними уряду країни, значну частину поставок з Японії у Росію становлять автомобілі, які в 2020 році склали 627,8 мільярда єни (5 мільярдів доларів).