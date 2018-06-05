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Япония может предоставить Украине кредит на производство электроэнергии из отходов

28 Читати новину українською
В Японии подумывают над тем, чтобы дать Украине кредит
В Японии подумывают над тем, чтобы дать Украине кредит / dt.ua

Посол Японии в Украине Сигеки Сумме заявил, что Украина может получить кредит от государства. По его словам, японское правительственное агентство разработало специальную программу для Украины относительно производства электроэнергии из отходов.

Об этом дипломат заявил во время конференции “Новая политика управления отходами – путь к циклической экономике", передает УНН.

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Сейчас в агентстве проводят исследования. Я думаю, что это исследование будет очень практичным, и в будущем японское правительство будет готово предоставить кредит украинскому правительству для того, чтобы организовать систему производства электроэнергии из отходов,
– сказал Сумме.

Известно, что японские эксперты в рамках такого сотрудничества в этом году уже посетили три украинских города.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Электроэнергия Кредит Япония
Источник: 24 Канал
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