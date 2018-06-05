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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Японія може надати Україні кредит на виробництво електроенергії з відходів

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У Японії розмірковують над тим, щоб дати Україні кредит
У Японії розмірковують над тим, щоб дати Україні кредит / dt.ua

Посол Японії в Україні Сігекі Сумі заявив, що Україна може отримати кредит від його держави. За його словами, японське урядове агентство розробило спеціальну програму для України щодо виробництва електроенергії з відходів.

Про це дипломат заявив під час конференції “Нова політика управління відходами – шлях до циклічної економіки", передає УНН.

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Наразі в агентстві проводять дослідження. Я думаю, що це дослідження буде дуже практичним, і у майбутньому японський уряд буде готовий надати кредит українському уряду для того, щоб організувати систему виробництва електроенергії з відходів,
– зазначив Сумі.

Відомо, що японські експерти в рамках такої співпраці цього року вже відвідали три українські міста.

 

Теги: Новини України Новини політики Японія Кредит Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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