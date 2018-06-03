У Японії відкрили готель де можна взяти в оренду кота

В містечку Югавара відкрили незвичайний готель з котячим кафе. Тут можна вибрати собі вусатого улюбленця та поселитися з ним в одній кімнаті. Відвідувачі запевняють, що котяча терапія має рекреаційний ефект.

Про це повідомляє SoraNews24.

Читайте також: В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото

Повідомляється, що на курорті Хаконе, де розташований готель, розташоване унікальне котяче кафе. За годину розваг з пухнастим улюбленцем тут доведеться викласти 800 єн (приблизно 190 гривень).

Власники закладу прийняли рішення дещо розширити власний бізнес, тому ввели послугу оренди котів. Незважаючи на те, що в Японії існує багато сервісів з оренди домашніх улюбленців, послуга виявилася новаторською і користується шаленою популярністю.

Один з відвідувачів був настільки задоволений часом проведеним з твариною, що розмістив у Twitter схвальний відгук, через який готель став популярним в усьому світі. Відгук вподобало більше 140 тисяч користувачів. У зв’язку з підвищенням попиту на послугу, власникам готелю довелося підняти ціну.