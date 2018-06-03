В Японии открыли отель, где можно взять в аренду кота

В городке Югавара открыли необычный отель с кошачьим кафе. Здесь можно выбрать себе усатого любимца и поселиться с ним в одной комнате. Посетители уверяют, что кошачья терапия имеет рекреационный эффект.

Об этом сообщает SoraNews24.

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Сообщается, что на курорте Хаконе, где расположен отель, находится уникальное кошачье кафе. За час развлечений с пушистым любимцем здесь придется выложить 800 иен (около 190 гривен).

Владельцы заведения приняли решение несколько расширить собственный бизнес, поэтому ввели услугу аренды котов. Несмотря на то, что в Японии существует много сервисов по аренде домашних любимцев, услуга оказалась новаторской и пользуется бешеной популярностью.

Один из посетителей был настолько доволен временем, проведенным с животным, что разместил в Twitter одобрительный отзыв, из-за которого отель стал популярным во всем мире. Отзыв понравился более 140 тысячам пользователей. В связи с повышением спроса на услугу владельцам гостиницы пришлось поднять цену.