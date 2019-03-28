Япония передала военным медикам в Киеве современное медицинское оборудование

Правительство Японии при содействии ООН, передало аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи украинским военным медикам.

Современное медицинское оборудование позволит делать необходимую срочную диагностику и своевременно лечить раненых и больных украинских военнослужащих, а также гражданское население, которое обращается за помощью к военным медикам.

Читайте также: Минобороны хочет взыскать с производителя бронемашин 6,6 миллиона штрафов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура выразил соболезнования семьям погибших украинских Героев и слова уважения всем украинском, которые борются за независимость и территориальную целостность Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил благодарность правительству и народу Японии за предоставление "важной и актуальной помощи".

Всего с начала российской агрессии против нашей страны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов,

– отметил Степан Полторак.

Правительство Японии передало в Главный военный клинический центр в Киеве современное медицинское оборудование:

Смотрите видео встречи: