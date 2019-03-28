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      Япония передала военным медикам в Киеве современное медицинское оборудование

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      Япония передала Украине современное медицинское оборудование
      Япония передала Украине современное медицинское оборудование / Министерство обороны Украины

      Правительство Японии при содействии ООН, передало аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи украинским военным медикам.

      Современное медицинское оборудование позволит делать необходимую срочную диагностику и своевременно лечить раненых и больных украинских военнослужащих, а также гражданское население, которое обращается за помощью к военным медикам.

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      Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура выразил соболезнования семьям погибших украинских Героев и слова уважения всем украинском, которые борются за независимость и территориальную целостность Украины.

      Министр обороны Украины Степан Полторак выразил благодарность правительству и народу Японии за предоставление "важной и актуальной помощи".

      Всего с начала российской агрессии против нашей страны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов,
      – отметил Степан Полторак.

      Правительство Японии передало в Главный военный клинический центр в Киеве современное медицинское оборудование:

      Смотрите видео встречи:

       

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      27 марта
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      Теги: ООН Война на Донбассе Міністерство оборони України Япония Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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