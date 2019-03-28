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      Японія передала військовим медикам у Києві сучасне медичне обладнання

      57 Читать новость на русском
      Японія передала Україні сучасне медичне обладнання
      Японія передала Україні сучасне медичне обладнання / Міністерство оборони України

      Уряд Японії за сприяння ООН, передав апарат для штучної вентиляції легенів, наркозно-дихальний апарат та набори для надання екстреної медичної допомоги українським військовим медикам.

      Сучасне медичне обладнання дозволить робити необхідну термінову діагностику та вчасно лікувати поранених та хворих українських військовослужбовців, а також цивільне населення, яке звертається по допомогу до військових медиків.

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      Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї висловив глибоке співчуття родинам загиблих українських Героїв та слова поваги усім українцям, які борються за незалежність та територіальну цілісність України.

      Міністр оборони України Степан Полторак висловив вдячність уряду та народу Японії за надання "важливої та актуальної допомоги".

      Всього з початку російської агресії проти нашої країни японською стороною було передано ЗС України медичного обладнання майже на 1,5 мільйони доларів,
      – наголосив Степан Полторак.

      Уряд Японії передав до Головного військового клінічного центру у Києві сучасне медичне обладнання:

      Дивіться відео зустрічі:

       

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      Теги: ООН Новини України Японія Міністерство оборони України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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