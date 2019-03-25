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      Міноборони хоче стягнути з виробника бронемашин 6,6 мільйона штрафів

      917 Читать новость на русском
      Український бронеавтомобіль "Варта"
      Український бронеавтомобіль "Варта" / "Варта-Новатор"

      У січні 2019 року Міністерство оборони України звернулось до Господарського суду міста Києва з метою стягнення з ТОВ "Українська бронетехніка" 6,6 мільйона гривень через невиконання умов договірних зобов'язань.

      Про це повідомляє проект StateWatch "Марлін" з посиланням на відповідь Міністерства оборони України.

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      У міністерстві уточнили, що розгляд справи був перенесений на 26 березня.

      Деталі договору та причини штрафних санкцій не розголошуються через державну таємницю, накладену на оборонне замовлення. Однак, відомо, що ТОВ "Українська бронетехніка" є виробником бронемашин "Варта". Зокрема в січні на офіційному порталі міністерства повідомлялося, що окремого десантно-штурмовий батальйон морської піхоти на Хмельниччині отримав 15 спеціалізованих автомобілів "Варта".

      Оборона
      Відповідь від Міноборони проекту "Марлін"

      У Міноборони також відмітили, що під кінець 2018 року вже вигравали справу проти "Української бронетехніки". Тоді за невиконання умов до бюджету повернули 306 тисяч гривень.

      Нагадаємо, на початку березня 2019 року, після так званого "свинарчукгейту", Президент Петро Порошенко вимагав на засідання РНБО забезпечити широке використання конкурентних процедур у саме оборонних закупівлях. За фактами причетності сина екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до розкрадань на оборонних закупівлях НАБУ розпочало провадження.

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      Теги: Новини України Зброя Укроборонпром Міністерство оборони України Гроші
      Джерело: 24 канал
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