Минобороны хочет взыскать с производителя бронемашин 6,6 миллиона штрафов

В январе 2019 года Министерство обороны Украины обратилось в Хозяйственный суд города Киева с целью взыскания с ООО "Украинская бронетехника" 6,6 миллиона гривен из-за невыполнения условий договорных обязательств.

Об этом сообщает проект StateWatch "Марлин" со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины.

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В министерстве уточнили, что рассмотрение дела было перенесено на 26 марта.

Детали договора и причины штрафных санкций не разглашаются из-за государственной тайны, наложенной на оборонный заказ. Однако, известно, что ООО "Украинская бронетехника" является производителем бронемашин "Варта". В частности, в январе на официальном портале министерства сообщалось, что отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты в Хмельницкой области получил 15 специализированных автомобилей "Варта".

Ответ от Минобороны проекта "Марлин"

В Минобороны также отметили, что в конце 2018 года уже выигрывали дело против "Украинской бронетехники". Тогда за невыполнение условий в бюджет вернули 306 тысяч гривен.

Напомним, в начале марта 2019 года, после так называемого "свинарчукгейта", Президент Петр Порошенко требовал на заседании СНБО обеспечить широкое использование конкурентных процедур именно в оборонных закупках. По фактам причастности сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к хищениям на оборонных закупках НАБУ начало производства.