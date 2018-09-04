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Япония заметила наибольшее количество российских кораблей со времен "холодной войны"

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Российские корабли у берегов Японии
Российские корабли у берегов Японии / vnews.agency

Министерство обороны Японии сообщило, что через пролив Лаперуза, разделяющий острова Хоккайдо и Сахалин прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота РФ.

Об этом сообщает Kyodo.

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В японском оборонном ведомстве отметили, что это самая большая группа российских кораблей со времен "холодной войны".

Эскадра состояла из кораблей обеспечения, эсминца, фрегата и других судов различного назначения. Они пересекли пролив в период с позднего вечера 1 сентября до второй половины 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.

В Минобороны добавили, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

Напомним, Япония подняла в воздух четыре истребителя в ответ на полет трех самолетов РФ. Японская авиация сопровождала российские самолеты.

Теги: Водный транспорт Новости России Новости политики Япония
Источник: 24 Канал
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