Японию и Южную Корею охватила мощная песчаная буря: фото
Мощная песчаная буря, которая на днях началась в пустыне Гоби на севере Китая, 29 марта накрыла западные регионы Японии. Ухудшение погодных условий наблюдается в городах Хиросима и Окаяма.
Источник:NHK
Метеорологи сообщают о сильных порывах ветра в этих регионах. Власти призывают граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
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Ожидается, что до 30 марта буря постепенно продолжит движение на восток и север Японии.
Песчаная буря в Корее
По информации Yonhap News, песчаная буря также бушует в Южной Корее. Чиновники предупреждают о чрезвычайно высоком уровне концентрации частиц пыли в воздухе.
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