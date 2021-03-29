Мощная песчаная буря, которая на днях началась в пустыне Гоби на севере Китая, 29 марта накрыла западные регионы Японии. Ухудшение погодных условий наблюдается в городах Хиросима и Окаяма.

Метеорологи сообщают о сильных порывах ветра в этих регионах. Власти призывают граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Ожидается, что до 30 марта буря постепенно продолжит движение на восток и север Японии.

Песчаная буря в Корее

По информации Yonhap News, песчаная буря также бушует в Южной Корее. Чиновники предупреждают о чрезвычайно высоком уровне концентрации частиц пыли в воздухе.



Южную Корею накрыла песчаная буря / Фото Yonhap News

Обратите внимание! Из-за мощной песчаной бури в Китае объявили желтый уровень опасности. Непогода бушует в северной части страны.