Потужна піщана буря, яка днями розпочалася у пустелі Гобі на півночі Китаю, 29 березня накрила західні регіони Японії. Погіршення погодних умов спостерігають у містах Хіросіма та Окаяма.

Метеорологи повідомляють про сильні пориви вітру у цих регіонах. Влада закликає громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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Очікується, що до 30 березня буря поступово продовжить рух на Схід і Північ Японії.

Піщана буря у Кореї

За інформацією Yonhap News, піщана буря також вирує у Південній Кореї. Чиновники попереджають про надзвичайно високий рівень концентрації частинок пилу в повітрі.

Південну Корею накрила піщана буря / Фото Yonhap News

Зверніть увагу! Через потужну піщану бурю у Китаї оголосили жовтий рівень небезпеки. Негода вирує у північній частині країни.