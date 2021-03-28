Пекін вдруге за місяць накрила потужна піщана буря: фото
У неділю, 28 березня, Пекін накрила потужна піщана буря. Природне явище спостерігають у столиці Китаю вже вдруге за місяць.
Джерело:Хinhua
Видимість у місті зменшилась до одного кілометра, верхівки частини хмарочосів ледве видно, а пішоходи змушені прикривати обличчя від пилу.
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Піщана буря охопила Пекін
Піщана буря з'явилася через вітри з північно-західного Китаю та Монголії, які постраждали від посухи.
Піщана буря у Пекіні / Фото Xinhua
Більшість районів Пекіна понад 12 годин знаходитимуться під впливом холодного повітря, також очікується сильний північний вітер.
Пекін охопила піщана буря / Фото Xinhua
Метеорологічне бюро китайської столиці радить людям не виходити з дому під час такої погоди.
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