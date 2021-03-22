У Китаї прогримів вибух: є жертви та постраждалі
У китайській провінції Гуандун 22 березня трапився вибух. Трагедія сталася в урядовому офісі. Її офіційна причина наразі невідома.
Джерело:Garda
Деталі трагедії
Подія трапилася о 10 годині ранку. Місце події розташоване неподалік міста Гуанчжоу.
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У регіоні вже оголосили посилений рівень безпеки. Влада може закрити сусідні дороги для полегшення оперативних заходів. Через це можливі локальні перебої у роботі транспорту.
Людей закликають уникати ці регіони на період роботи правоохоронців.
Що відомо про постраждалих
- Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 5 людей.
- Крім того, 5 осіб постраждали, їх відвезли у лікарні.
Трапився теракт
За даними видання Xinhuanet, винуватцем інциденту є 59-річний місцевий мешканець. Смертник вирішив підпалити легкозаймисті та вибухові речовини в сільській будівлі.
Наразі правоохоронці розслідують причини трагедії.
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