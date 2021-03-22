В китайской провинции Гуандун 22 марта произошел взрыв. Трагедия произошла в правительственном офисе. Ее официальная причина пока неизвестна.

Детали трагедии

Происшествие случилось в 10 часов утра. Место происшествия расположено недалеко от города Гуанчжоу.

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В регионе уже объявили усиленный уровень безопасности. Власти могут закрыть соседние дороги для облегчения оперативных мероприятий. Из-за этого возможны локальные перебои в работе транспорта.

Людей призывают избегать этих регионов на период работы правоохранителей.

Что известно о пострадавших

В результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек.

Кроме того, 5 человек пострадали, их увезли в больницу.

Случился теракт

По данным издания Xinhuanet, виновником инцидента является 59-летний местный житель. Смертник решил поджечь легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества в деревенском здании.

Сейчас правоохранители расследуют причины трагедии.

Редакция 24 канала по этическим соображениям не публикует видео с места происшествия. Однако вы можете просмотреть его по ссылке.

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