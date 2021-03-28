В воскресенье, 28 марта, Пекин накрыла мощная песчаная буря. Природное явление наблюдают в столице Китая уже второй раз за месяц.

Видимость в городе уменьшилась до одного километра, верхушки части небоскребов еле видны, а пешеходы вынуждены прикрывать лицо от пыли.

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Песчаная буря охватила Пекин

Песчаная буря появилась из-за ветров из Северо-Западного Китая и Монголии, которые пострадали от засухи.



Песчаная буря в Пекине / Фото Xinhua

Большинство районов Пекина более 12 часов будут находиться под воздействием холодного воздуха, также ожидается сильный северный ветер.



Пекин охватила песчаная буря / Фото Xinhua

Метеорологическое бюро китайской столицы советует людям не выходить из дома во время такой погоды.



Пекин накрыла песчаная буря / Фото Xinhua