Также в санкционный список попали сотрудники администрации президента России. К тому же Япония вводит и экспортные ограничения в отношении 21 организации страны-агрессорки.

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Япония ввела новые санкции против России

Как стало известно, власти Японии ввели санкции против 39 физических лиц, 73 организаций и одного банка России. Также в список вошли 9 человек из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" страной-оккупанткой.

Также в санкционном списке оказались замминистра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники генерального штаба вооруженных сил России.

Кроме того, под санкции Японии попали сотрудники администрации президента России, в частности начальник управления президента по обеспечению деятельности государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

Также санкции ввели против ЧВК "Вагнера", "Росбанка", институтов российской академии наук и других организаций.

Обратите внимание! Активы всех указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены.

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