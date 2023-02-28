Також до санкційного списку потрапили співробітники адміністрації президента Росії. До того ж Японія запроваджує й експортні обмеження стосовно 21 організації країни-агресорки.

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Японія ввела нові санкції проти Росії

Як стало відомо, влада Японії запровадила санкції проти 39 фізичних осіб, 73 організацій і одного банку Росії. Також до списку увійшли 9 осіб зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до так званої "анексії" країною-окупанткою.

Також у санкційному списку опинилися заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін, глава концерну "Калашников" Алан Лушніков та співробітники генерального штабу збройних сил Росії.

Окрім цього, під санкції Японії потрапили співробітники адміністрації президента Росії, зокрема начальник управління президента із забезпечення діяльності державної ради Олександр Харичев та його заступник Борис Рапопорт.

Також санкції ввели проти ПВК "Вагнера", "Росбанку", інститутів російської академії наук та інших організацій.

Зверніть увагу! Активи усіх зазначених організацій в разі їхнього виявлення будуть заморожені.

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