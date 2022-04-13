Takeda Pharmaceutical останавливает деятельность в России

Так, к списку уходящих из России брендов присоединилась и японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical.

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Решение компании предусматривает прекращение:

всех новых инвестиций

рекламы и продвижение

прекращение регистрации новых пациентов на текущие клинические испытания.

Заметим, Takeda Pharmaceutical разрабатывает препараты в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии. Также деятельность компании ориентирована на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.

ЕС ввел 5 пакет санкций против России

На фоне невиданных зверств, совершенных Россией в Украине, Европейский союз 5 апреля представил очередной пакет санкций. При этом заявляют, что он не будет последним.

В пятом пакете санкций – закрытие портов для российских судов, эмбарго на уголь и ряд других ограничений. Также в ЕС работают над дополнительными санкциями, в частности каасемо импорта нефти.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 млрд евро. Компаниям государства-агрессора могут запретить участвовать в госзакупках ЕС.

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