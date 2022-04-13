Takeda Pharmaceutical зупиняє діяльність в Росії

Так, до списку брендів, які йдуть з Росії приєдналася і японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical.

Читайте також Євросоюз призупиняє участь Росії у грантових програмах

Рішення компанії передбачає:

  • припинення всіх нових інвестицій
  • реклами та просування
  • припинення реєстрації нових пацієнтів у поточні клінічні випробування

Зауважимо, Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.

ЄС запровадив 5 пакет санкцій проти Росії

На тлі небачених звірств, скоєних Росією в Україні, Європейський союз 5 квітня представив черговий пакет санкцій. При цьому, заявляють, що він не буде останнім.

У п'ятому пакеті санкцій – закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низка інших обмежень. Також у ЄС працюють над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти.

Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро. Компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС.

До теми – ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії: закриті порти й ембарго на вугілля: дивіться відео