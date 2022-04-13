На тлі небачених звірств, скоєних Росією в Україні, Європейський союз 5 квітня представив черговий пакет санкцій. При цьому, заявляють, що він не буде останнім.

У п'ятому пакеті санкцій – закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низка інших обмежень. Також у ЄС працюють над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти. Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро. Компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС. До теми – ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії: закриті порти й ембарго на вугілля: дивіться відео