Они подчеркнули, что хотят поддержать всех работников Укрзализныци, которые сейчас смело помогают переселенцам. Это важная работа!
Важно Укрзализныця назначила два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей на 19 апреля
Несмотря на сложные условия, "Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев и доставляет гуманитарную помощь в регионы, где проходят боевые действия.
Мы хотим продемонстрировать солидарность как с украинскими железнодорожниками, так и с Укрзализныцей, – отмечают японцы.
Окрашенный вагон / Фото Koto-chan [Kotoden Official]
Напомним, Укрзализныця собирается возобновить сообщение между Киевом и несколькими городами вблизи столицы уже к 8 мая.
Интересно – Джонсон записал видео в поезде Укрзализныци, направляясь в Киев: смотрите видео