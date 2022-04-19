Вони наголосили, що хочуть підтримати усіх працівників Укрзалізниці, які зараз відважно допомагають переселенцям. Це – важлива робота!

Важливо Укрзалізниця призначила два евакуаційні поїзди з Луганщини та Донеччини на 19 квітня

Попри складні умови, Укрзалізниця продовжує евакуацію українців та доставляє гуманітарну допомогу в регіони, де відбуваються бойові дії.

Ми хочемо продемонструвати солідарність як з українськими залізничниками, так і з Укрзалізницею, – зазначають японці.

Пофарбований вагон / Фото ことちゃん 【ことでん公式】

Нагадаємо, Укрзалізниця збирається відновити сполучення між Києвом та кількома містами поблизу столиці вже до 8 травня.

Цікаво – Джонсон записав відео у потязі Укрзалізниці, прямуючи до Києва: дивіться відео