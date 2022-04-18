Так, Укрзалізниця вже взялася за відновлення одного із мостів Київщини.
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На Київщині до 8 травня планують відновити залізничний міст
У відновленні моста задіяні залізничники львівського мостобудівельного поїзда, а також фахівці Держспецслужби транспорту.
Станом на зараз, відбувається облаштування ростверків і тимчасових опор. Далі розпочнеться встановлення прогонової будови.
Відновлення мосту дасть можливість Укрзалізниці повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва,
– підкреслили в УЗ.
Завершення робіт з відновлення залізничного моста планується до 8 травня.
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