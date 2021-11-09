Авария произошла у берегов Приморья в районе мыса Козино. Об этом изданию рассказала пресс-служба Главного управления МЧС в Приморском крае.
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В Японском море контейнеровоз сел на мель
Известно, что накануне в Приморье бушевал шторм.
Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья в районе мыса Козино,
– говорится в сообщении.
По информации Nakhodka.Media капитан сообщил об аварии ориентировочно в 6 часов утра. Известно также, что в машинном отделении появилась трещина. Именно она вызвала протечки на судне.
"Как сообщают очевидцы, судно все-таки переломилось, замечены следы разлива нефтепродуктов. Из контейнеровоза запросили эвакуацию экипажа", – заявило издание.
Однако официальной информации об этом не поступало. Предварительно известно, судно прописано в порту Панамы и все члены экипажа – граждане Китая.
Членов экипажа эвакуировали
Российское издание "РИА Новости" сообщило, что на место прибыли спасатели и эвакуировали всех 14 членов экипажа.
Для этого привлекли спасательное судно "Лазурит", а также вертолет Ми-8 со спасателями. Предварительно известно, что спасение осложнялось сильным ветром и волнами до четырех метров.
В районе объявили штормовое предупреждение. Спасательную операцию завершили.
Из контейнеровоза Rise Shine эвакуировали всех членов экипажа: смотрите видео
Контейнеровоз раскололся пополам: смотрите видео
Местные СМИ сообщили, что Дальневосточная транспортная прокуратура России проверит выполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. Тогда эксперты предоставят оценку своевременности и полноты принятых мер по предотвращению и ликвидации разлива нефтепродуктов.
Кратко о последних крушениях судов
- 2 октября американский подводная лодка с атомным приводом USS Connecticut, стоимостью более 3 миллиардов долларов врезался в гору в Южнокитайском море.
- В ноябре американских офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой, которая столкнулась с подводной горой в Южнокитайском море, отстранили. Их отстранили от исполнения обязанностей из-за утраты доверия.
- 30 октября из-за тумана в Черкасской области заблудились муж и жена, которые отправились рыбачить на лодке. Около 22:00 к правоохранителям обратилась их дочь. Поиски затянулись на всю ночь. Разыскать мужчину и женщину удалось лишь на рассвете. Они от помощи медиков отказались.