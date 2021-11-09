Аварія трапилась біля берегів Примор'я в районі мису Козино. Про це виданню розповіла пресслужба головного управління МНС у Приморському краї.

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У Японському морі контейнеровоз сів на мілину

Відомо, що напередодні у Примор'ї вирував шторм.

Контейнеровоз Rise Shine сіль на мілину біля берегів Примор'я в районі мису Козино,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією Nakhodka.Media капітан повідомив про аварію орієнтовно о 6 годині ранку. Відомо також, що в машинному відділенні з'явилася тріщина. Саме вона викликала протікання на судні.

"Як повідомляють очевидці, судно таки переломилося, помічені сліди розливу нафтопродуктів. З контейнеровозу запросили евакуацію екіпажу", – заявило видання.

Проте офіційної інформації про витік нафти не надходило. Попередньо відомо, судно прописане в порту Панами й всі члени екіпажу – громадяни Китаю.

Членів екіпажу евакуювали

Російське видання "РИА Новости" повідомило, що на місце прибули рятувальники та евакуювали всіх 14 членів екіпажу.

Для цього залучили рятувальне судно "Лазурит", а також гелікоптер МІ-8 з рятувальниками. Попередньо відомо, що порятунок ускладнювався сильним вітром та хвилями до чотирьох метрів.

У районі оголосили штормове попередження. Рятувальну операцію завершили.

З контейнеровоза Rise Shine евакуювали всіх членів екіпажу: дивіться відео

Контейнеровоз переломився навпіл: дивіться відео

Місцеві ЗМІ повідомили, що Далекосхідна транспортна прокуратура Росії перевірить виконання вимог законодавства про безпеки мореплавання. Тоді експерти нададуть оцінку своєчасності та повноти вжитих заходів щодо запобігання та ліквідації розливу нафтопродуктів.

Коротко про останні аварії суден