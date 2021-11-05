Відповідно до заяви військових, командувач Сьомого флоту США віцеадмірал Карл Томас заявив, що цього інциденту можна було б уникнути.
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Військових зі судна відсторонили
Інциденту можна було запобігти, якби офіцери приймали обачні рішення і дотримувалися необхідних процедур,
– зазначив Томас.
Через це офіцерів, які здійснювали командування підводним човном USS Connecticut, вирішили відсторонити. Рішення пояснили втратою американськими військовими довіри.
З посад зняли усіх 3 вищих офіцерів підводного човна:
- командира судна Кемерона Альджілані,
- старшого помічника Патріка Кашина,
- начальника човна Корі Роджерса.
Зіткнення підводного човна США з горою: що відомо
- Американський підводний човен з атомним приводом USS Connecticut, вартістю у понад 3 мільярди доларів, 2 жовтня врізався у гору в Південнокитайському морі.
- У результаті інциденту 11 моряків отримали травми.
- Аварія сталася, коли напруга у регіоні зросла через вторгнення китайських військових у зону інтеграції Тайваню.