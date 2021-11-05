Відповідно до заяви військових, командувач Сьомого флоту США віцеадмірал Карл Томас заявив, що цього інциденту можна було б уникнути.

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Інциденту можна було запобігти, якби офіцери приймали обачні рішення і дотримувалися необхідних процедур,

– зазначив Томас.

Через це офіцерів, які здійснювали командування підводним човном USS Connecticut, вирішили відсторонити. Рішення пояснили втратою американськими військовими довіри.

З посад зняли усіх 3 вищих офіцерів підводного човна:

командира судна Кемерона Альджілані,

старшого помічника Патріка Кашина,

начальника човна Корі Роджерса.

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