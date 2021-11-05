Согласно заявлению военных, командующий Седьмого флота США вице-адмирал Карл Томас заявил, что этого инцидента можно было бы избежать.
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Военных с судна отстранили
Инцидент можно было предотвратить, если бы офицеры принимали осмотрительные решения и придерживались необходимых процедур,
– отметил Томас.
Из-за этого офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой USS Connecticut, решили отстранить. Решение объяснили утратой американскими военными доверия.
С должностей сняли всех 3 высших офицеров подводной лодки:
- командира судна Кэмерона Альджилани,
- старшего помощника Патрика Кашина,
- начальника лодки Кори Роджерса.
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- Американская подводная лодка с атомным приводом USS Connecticut, стоимостью более 3 миллиардов долларов, 2 октября врезалась в гору в Южнокитайском море.
- В результате инцидента 11 моряков получили травмы.
- Авария произошла, когда напряжение в регионе возросло из-за вторжения китайских военных в зону интеграции Тайваня.