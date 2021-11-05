Согласно заявлению военных, командующий Седьмого флота США вице-адмирал Карл Томас заявил, что этого инцидента можно было бы избежать.

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Военных с судна отстранили

Инцидент можно было предотвратить, если бы офицеры принимали осмотрительные решения и придерживались необходимых процедур,
– отметил Томас.

Из-за этого офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой USS Connecticut, решили отстранить. Решение объяснили утратой американскими военными доверия.

С должностей сняли всех 3 высших офицеров подводной лодки:

  • командира судна Кэмерона Альджилани,
  • старшего помощника Патрика Кашина,
  • начальника лодки Кори Роджерса.

Столкновение подводной лодки США с горой: что известно

  • Американская подводная лодка с атомным приводом USS Connecticut, стоимостью более 3 миллиардов долларов, 2 октября врезалась в гору в Южнокитайском море.
  • В результате инцидента 11 моряков получили травмы.
  • Авария произошла, когда напряжение в регионе возросло из-за вторжения китайских военных в зону интеграции Тайваня.