Согласно заявлению военных, командующий Седьмого флота США вице-адмирал Карл Томас заявил, что этого инцидента можно было бы избежать.

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Инцидент можно было предотвратить, если бы офицеры принимали осмотрительные решения и придерживались необходимых процедур,

– отметил Томас.

Из-за этого офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой USS Connecticut, решили отстранить. Решение объяснили утратой американскими военными доверия.

С должностей сняли всех 3 высших офицеров подводной лодки:

командира судна Кэмерона Альджилани,

старшего помощника Патрика Кашина,

начальника лодки Кори Роджерса.

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